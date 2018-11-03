"Челси" надеется продлить контракт с Азаром

По данным The Telegraph, "Челси" планирует продлить контракт с нападающим Эденом Азаром.

Английский клуб надеется, что на фоне проблем "Реала", им удастся убедить бельгийца остаться. Футболист никогда не скрывал, что с детства болеет за "Реал" и мечтает играть там.

Азар ждет от "Реала" конкретного предложения, которого из-за увольнения Хулена Лопетеги пока не было.

В текущем сезоне Азар провел 11 матчей за "Челси" и забил восемь мячей при трех голевых передачах.

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