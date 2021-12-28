"Челси" надолго теряет Чилуэлла

Фото: инстаграм Чиллуэла/Автор неизвестен

Стали известны сроки восстановления английского защитника "Челси" Бена Чилуэлла, сообщает Football.London/

По информации источника, 25-летний левый защитник перенесет операцию на колене.

Напомним, что Чилуэлл травмировался еще 23 ноября в матче группового этапа Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса", где "синие" победили со счетом 4:0.

В нынешнем сезоне АПЛ футболист сыграл 6 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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