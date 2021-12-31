"Челси" надолго теряет Риса Джеймса

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"Челси" надолго теряет Риса Джеймса

Фото инстаграм Риса Джеймса

Фланговый защитник лондонского "Челси" Рис Джеймс выбыл из строя из-за травмы.

По информации журналиста Адама Ньюсона, у 22-летнего футболиста диагностирован разрыв подколенного сухожилия.

Точные сроки восстановления английского фулбека пока неизвестны.

В текущем сезоне Джеймс сыграл за "Челси" 23 матча, забил 5 голов и сделал 6 ассистов.

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