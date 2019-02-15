"Челси" намерен договориться с "Ювентусом" о переходе Игуаина
"Челси" планирует уменьшить сумму перехода форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина, который стал игроком "Челси" в январе этого года, передает ESPN.
Ранее клубы договорились, о том, что лондонцы смогут выкупить Игуаина за 36 миллионов евро. Но "Челси" рассчитывает, что трансфер футболиста обойдется им меньше назначенной суммы.
В лондонском клубе уверены, что "Ювентус" согласится снизить цену из-за того, что выплачивают Криштиану Роналду 21 миллион евро в год, поэтому этот трансфер будет необходим туринскому клубу.
В 4 матчах за "Челси" Игуаин отметился двумя голами.
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|Манчестер Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Бернли
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|Кардифф Сити
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