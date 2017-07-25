"Челси" намерен купить ещё четырёх игроков

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"Челси" намерен купить ещё четырёх игроков

Руководство лондонского "Челси" готово выполнить требования главного тренера команды Антонио Конте по усилению состава в текущее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, "синие" намерены купить ещё четырёх игроков. В шорт-листе клуба защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк, левый латераль "Ювентуса" Алекс Сандро, хавбек "Интера" Антонио Кандрева и нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте.

Также отмечается, что трансферный бюджет "Челси" на это межсезонье составляет 280 миллионов евро. Ранее лондонцы уже подписали Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигера, Тьемуэ Бакайоко и Альваро Морату.

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