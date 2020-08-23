"Челси" намерен купить голкипера "Ренна" Менди

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"Челси" намерен купить голкипера "Ренна" Менди

Голкипер "Ренна" Эдуард Менди в скором времени станет игроком "Челси", утверждает Daily Mail.

По данным источника, тренерский штаб лондонцев видят в футболисте подходящую замену Кепе Аррисабалаги, который в скором времени покинет клуб.

"Челси" уже сделал предложение о покупке 28-летнего сенегальского вратаря. По данным источника, ориентировочная сумма сделки составит семь миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Менди в 24 матчах пропустил 19 мячей.

Не пропустите: "Челси" подписал экс-защитника "Барселоны"| http://soccernews.ru
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