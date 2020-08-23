"Челси" намерен купить голкипера "Ренна" Менди
Голкипер "Ренна" Эдуард Менди в скором времени станет игроком "Челси", утверждает Daily Mail.
По данным источника, тренерский штаб лондонцев видят в футболисте подходящую замену Кепе Аррисабалаги, который в скором времени покинет клуб.
"Челси" уже сделал предложение о покупке 28-летнего сенегальского вратаря. По данным источника, ориентировочная сумма сделки составит семь миллионов евро.
В минувшем сезоне чемпионата Франции Менди в 24 матчах пропустил 19 мячей.
Не пропустите: "Челси" подписал экс-защитника "Барселоны"| http://soccernews.ru
главное
-
Новый владелец "Ромы" хочет видеть Де Росси в клубе
-
Экс-селекционер "Локомотива" рассказал, почему клуб в свое время не подписал Комличенко
-
Молодые испанские таланты массово мигрируют в другие чемпионаты: почему Ла Лига не способна удерживать своих воспитанников?
-
Marca: "Барселона" планирует расстаться с Ракитичем и Суаресом
-
Полоз вернулся в "Ростов". Попов продолжит карьеру в "Сочи"
Лента новостей
-
Фигу оценил вероятность перехода Месси в "Реал"
-
ЦСКА близок к трансферу хавбека "Ростова"
-
Экс-скаут "Локомотива" рассказал об уходе Миранчуков из "Спартака"
-
Форвард "Спартака" Понсе подвел итоги сезона-2019/20
-
Роналду опубликовал совместное фото со своей девушкой
-
"Челси" намерен купить голкипера "Ренна" Менди
-
Новым генеральным директором "Крыльев Советов" стал бывший генсек РФС
-
Новый владелец "Ромы" хочет видеть Де Росси в клубе
-
"Наполи" хочет купить защитника "Шахтера" Матвиенко
-
Экс-селекционер "Локомотива" рассказал, почему клуб в свое время не подписал Комличенко
-
Айртон: "Партнеры шутят, что Ещенко мой персональный тренер"
-
Молодые испанские таланты массово мигрируют в другие чемпионаты: почему Ла Лига не способна удерживать своих воспитанников?
-
Президента "Ростова" прокомментировал обмен Попова на Полоза
-
Айртон поделился ожиданиями от матча "Спартака" с "Локомотивом"
-
Marca: "Барселона" планирует расстаться с Ракитичем и Суаресом
-
Чалов может сыграть в матче 5-го тура РПЛ с "Краснодаром"
-
Полоз вернулся в "Ростов". Попов продолжит карьеру в "Сочи"
-
Гендиректор "Зенита" высказался по поводу 1-го места клуба в таблице РПЛ
-
"Лацио" представил гостевую форму на сезон-2020/21
-
Азмун обошел Панова по голам за "Зенит"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18