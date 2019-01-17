"Челси" намерен купить перспективного вингера из Эредивизии

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"Челси" намерен купить перспективного вингера из Эредивизии

"Челси" проявляет интерес к косоварскому полузащитнику "Херенвена" Арберу Зенели, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб следит за игрой футболиста уже на протяжении некоторого времени. Скауты "аристократов" посетят матч Эредивизии "Херенвен" - "Аякс", чтобы вживую посмотреть на его игру. 

23-летний Зенели выступает за "Херенвен" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал 10 голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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