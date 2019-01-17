"Челси" намерен купить перспективного вингера из Эредивизии
"Челси" проявляет интерес к косоварскому полузащитнику "Херенвена" Арберу Зенели, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, лондонский клуб следит за игрой футболиста уже на протяжении некоторого времени. Скауты "аристократов" посетят матч Эредивизии "Херенвен" - "Аякс", чтобы вживую посмотреть на его игру.
23-летний Зенели выступает за "Херенвен" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал 10 голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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|Команда
|М
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|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|22
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11