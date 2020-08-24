"Челси" намерен купить Яна Облака

Лондонский "Челси" проявляет интерес к словенскому вратарю мадридского "Атлетико" Яну Облаку, сообщают The Guardian.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно. В составе "аристократов" Облак может заменить испанца Кепу Аррисабалагу, на которого не рассчитывает главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард.

Впрочем, приобрести Облака будет непросто, так как сумма отступных в его контракте составляет 200 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний Облак провел за "Атлетико" 49 матчей во всех турнирах и пропустил 38 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Челси" договорился о переходе Тиаго Силвы. | http://soccernews.ru