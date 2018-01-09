"Челси" намерен отдать Мусонду в аренду

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"Челси" намерен отдать Мусонду в аренду

Полузащитник "Челси" Чарли Мусонда покинет команду, сообщает HLN.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен отдать футболиста в аренду другому клубу на полгода, так как он имеет недостаточное количество игровой практики.

Стоит отметить, что ранее хавбек дважды играл на правах аренды за "Бетис".

В этом сезоне 21-летний Мусонда провел за "Челси" всего 5 матчей и забил 1 гол.

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