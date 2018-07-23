"Челси" намерен отклонить 190-миллионное предложение "Реала" по Азару

Теги челсиэден азарреал мадрид

"Челси" намерен отклонить 190-миллионное предложение "Реала" по АзаруЛондонский "Челси" не намерен отпускать своего ведущего игрока Эдена Азара в мадридский "Реал", информирует Daily Mirror.

Так, по сведениям источника, "аристократы" будут готовы отклонить по 27-летнему бельгийцу даже предложение в размере 190 миллионов евро.

В прошлом сезоне Азар забил 17 мячей и сделал 13 результативных передач в 52 матчах за "Челси".

Напомним, тренер "Челси" принял важное решение по Виллиану. | soccernews.ru

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