"Челси" намерен отклонить предложение "Реала" по Азару

"Челси" намерен сохранить в команде своего лидера Эдена Азара.

Как сообщает Mirror, "аристократы" отклонят любое поступившее предложение по бельгийцу. Напомним, что "Реал" собирался предложить 190 миллионов евро.

Отмечается, что против ухода Азара выступает новый наставник "Челси" Маурицио Сарри.

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