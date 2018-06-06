"Челси" намерен перебить предложение "Реала" по Алиссону

"Челси" намерен перехватить вратаря "Ромы" Алиссона у "Реала".

Как сообщает Sky Sports, "синие" готовы предложить за голкипера 80 миллионов евро, что на 20 миллионов больше чем предлагает "Реал".

Напомним, что на Алиссона также претендуют "Ливерпуль" и ПСЖ.

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