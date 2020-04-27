"Челси" намерен перехватить трансферную цель "Баварии", "Реала" и "Барселоны"

Лондонский "Челси" проявляет интерес к полузащитнику леверкузенского "Байера" Каю Хаверцу, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить хавбека будет непросто, так как "Байер" оценивает его в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хаверц входит в сферу интересов "Реал", "Барселоны" и "Баварии".

В нынешнем сезоне 20-летний Хаверц провел за "Байер" 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2022 года.

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