"Челси" намерен перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"

Теги челсижоржиньонаполиманчестер сити

"Челси" намерен перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"

На хавбека "Наполи" Жоржиньо появился новый претендент.

Как сообщает Tuttomercatoweb, в услугах бразильца заинтересован "Челси", который хочет перехватить игрока у "Манчестер Сити".

Отмечается, что "синие" готовы перебить любое предложение "горожан" по игроку.

Читайте также: "Манчестер Сити" согласовал первый летний трансфер. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"

Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов