"Челси" намерен переманить Льоренте у "Тоттенхэма"

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"Челси" намерен переманить Льоренте у "Тоттенхэма"
"Челси" проявляет интерес к испанскому нападающему "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте, сообщает The Independent.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Стоит отметить, что "аристократы" пытались купить испанца еще летом, но тогда он решил перебраться в стан "шпор".

В этом сезоне 32-летний Льоренте провел за "Тоттенхэм" 22 матча во всех турнирах, забив 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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