"Челси" намерен потратить на трех новичков 130 миллионов евро

Лондонский "Челси" намерен потратить на трех своих очередных новичков 130 миллионов евро, информирует Mirror.

По сведениям издания, "аристократы" планируют приобрести защитника Вирджила ван Дейка из "Саутгемптона", а также полузащитников Дэниэла Дринкуотера ("Лестер") и Алекса Окслейда-Чемберлена ("Арсенал").

Напомним, Коста может подать в суд на "Челси". | soccernews.ru