"Челси" намерен приобрести атакующего игрока

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что клуб ищет нападающего в команду. Об этом сообщает Goal.

"У нас есть стимул, чтобы привлечь нападающего или игрока атакующей линии. Последние игры доказали это. Когда вы создаете по 20 шансов и не забиваете, это очевидно.

Жиру все еще наш футболист, контакты с другими клубами были.

Нужен правильный выбор. Зимнее трансферное окно не идеально. Но клуб знает мои мысли", - сказал Лэмпард.

Ранее сообщалось, что Жиру перейдет в "Интер" в скором времени.

После 24 туров АПЛ "Челси" занимает 4 место в турнирной таблице.

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