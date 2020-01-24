"Челси" намерен приобрести атакующего игрока
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что клуб ищет нападающего в команду. Об этом сообщает Goal.
"У нас есть стимул, чтобы привлечь нападающего или игрока атакующей линии. Последние игры доказали это. Когда вы создаете по 20 шансов и не забиваете, это очевидно.
Жиру все еще наш футболист, контакты с другими клубами были.
Нужен правильный выбор. Зимнее трансферное окно не идеально. Но клуб знает мои мысли", - сказал Лэмпард.
Ранее сообщалось, что Жиру перейдет в "Интер" в скором времени.
После 24 туров АПЛ "Челси" занимает 4 место в турнирной таблице.
А еще: "Челси" сменил титульного спонсора| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17