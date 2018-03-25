"Челси" намерен приобрести игрока "Реала"

Лондонский "Челси" намерен приобрести вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает испанская пресса.

"Синие" сделают предложение королевскому клубу по трансферу 28-летнего валлийца во время летнего межсезонья.

В этом сезоне Бэйл сыграл за "Реал" 29 матчей, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач.

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