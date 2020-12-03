"Челси" намерен продать двух защитников в январе

Лондонский "Челси" в зимнее трансферное окно намерен избавиться от защитников Антонио Рюдигера и Фикайо Томори, сообщает ESPN.

По сведениям издания, главный тренер "аристократов" Фрэнк Лэмпард считает, что в команде слишком много центральных защитников. Ранее сообщалось, что интерес к Рюдигеру проявляет "Барселона", которая испытывает кризис в центре обороны из-за серии травм.

В нынешнем сезоне 27-летний Рюдигер провел за "Челси" четыре матча без результативных действий. 22-летний Томори принял участие в трех матчах и также не отметился результативными действиями.

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