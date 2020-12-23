"Челси" намерен продать семь футболистов
Лондонский "Челси" в зимнее и летнее трансферное окна планирует продать семь футболистов, сообщает журналист Sky Sports Italia Анджело Манжианте в своем Twitter.
По сведениям издания, английский клуб собирается выставить на трансфер защитников Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена, Маркоса Алонсо, полузащитников Жоржиньо, Росса Баркли, Дэнни Дринкуотера и Виктора Мозеса.
Лондонский клуб нуждается в средствах, чтобы следующим летом приобрести нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.
Напомним, что Мозес в нынешнем сезоне выступает за московский "Спартак" на правах аренды.
Не пропустите: "Челси" теряет Чилуэлла. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
В "Локомотиве" определились с приоритетной заменой Кикнадзе
-
Игорь Акинфеев отреагировал на информацию, что он может пойти в политику
-
Бразильский футболист требует 80 миллионов евро за выступления за сборную Китая
-
1
Брат Крооса: "Месси не заслужил попадания в тройку лучших игроков"
-
Экс-игрок "Локомотива" Коломейцев рассказал об уровне игры племянника олигарха Ротенберга
-
"Челси" намерен продать семь футболистов
-
Быстров предложил двух кандидатов на пост главного тренера "Спартака"
-
В киевском "Динамо" рассказали о трансферных планах клуба
-
Защитник "Атлетико" дисквалифирован на 2,5 месяца из-за ставок на матчи
-
Семин не вернется в "Локомотив"
-
Болельщики "Краснодара" выбрали лучшего игрока команды в декабре
-
"Ювентус" нацелился на французского форварда
-
"Манчестер Юнайтед" намерен избавиться от четырех игроков
-
Андрей Лунин выполнил "сухой лист" на тренировке "Реала"
-
"Зенит" нацелился на хавбека сборной Хорватии
-
Стадион "Спартака" будет переименован
-
Футболист украинского клуба совершил трогательный поступок для африканских жителей
-
Быстров оценил работу Семака в "Зените"
-
Роналду прокомментировал разгромное поражение "Ювентуса" от "Фиорентины"
-
"Зенит" передал новогодние подарки для сотрудников больницы, которые борются с коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18