"Челси" намерен продать семь футболистов

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"Челси" намерен продать семь футболистов

Лондонский "Челси" в зимнее и летнее трансферное окна планирует продать семь футболистов, сообщает журналист Sky Sports Italia Анджело Манжианте в своем Twitter.

По сведениям издания, английский клуб собирается выставить на трансфер защитников Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена, Маркоса Алонсо, полузащитников Жоржиньо, Росса Баркли, Дэнни Дринкуотера и Виктора Мозеса.

Лондонский клуб нуждается в средствах, чтобы следующим летом приобрести нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Напомним, что Мозес в нынешнем сезоне выступает за московский "Спартак" на правах аренды.

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