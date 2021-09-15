"Челси" намерен продлить Аспиликуэту

Фото: инстаграм Сесара Аспиликуэты/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" намерен продлить контракт с испанским защитником Сесаром Аспиликуэтой, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб хочет предложить ему соглашение до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

В нынешнем сезоне 32-летний Аспиликуэта провел за "Челси" шесть матчей и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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