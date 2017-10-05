"Челси" намерен сделать новое солидное предложение по Алексу Сандро
Лондонский "Челси" намерен сделать новое предложение по защитнику туринского "Ювентуса" Алексу Сандро.
Как информирует El Mundo Deportivo, уже в зимнее трансферное окно за 26-летнего бека "старой сеньоры" "аристократы" будут готовы выложить 78 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Сандро забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 7 матчах за "Ювентус".
Напомним, "Челси" готов удовлетворить требование Конте по приобретению двух игроков. | soccernews.ru
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|6
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|7
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|7
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|16
|Эвертон
|7
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|18
|Суонси Сити
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|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0