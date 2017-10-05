"Челси" намерен сделать новое солидное предложение по Алексу Сандро

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"Челси" намерен сделать новое солидное предложение по Алексу СандроЛондонский "Челси" намерен сделать новое предложение по защитнику туринского "Ювентуса" Алексу Сандро.

Как информирует El Mundo Deportivo, уже в зимнее трансферное окно за 26-летнего бека "старой сеньоры" "аристократы" будут готовы выложить 78 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сандро забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 7 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Челси" готов удовлетворить требование Конте по приобретению двух игроков. | soccernews.ru

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