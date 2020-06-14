"Челси" намерен сохранить ван Гинкеля, который не играет больше двух лет
Лондонский "Челси" намерен продлить контракт с голландским полузащитником Марко ван Гинкелем.
"Пока что мы ни о чем не договорились, но мне приятно, что "Челси" верит в меня. Все переговоры ведет мой агент", - приводит слова ван Гинкеля Algemeen Dagblad.
"Челси" купил ван Гинкеля летом 2013 года у "Витесса" за 9,4 миллиона евро. За годы в лондонском клубе хавбек провел за "аристократов" всего четыре матча. Сдавался в аренду "Сток Сити", "Милану" и ПСВ. В последний раз он выходил на поле в мае 2018 года. За сборную Нидерландов сыграл восемь матчей. Его контракт с "Челси" истекает летом 2020 года.
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