"Челси" намерен усилиться алжирцем из Чемпионшипа
Лондонский "Челси" проявляет интерес к вингеру "Брентфорда" Саиду Бенрахме, сообщает La Gazette du Fennec.
По информации источника, "синие" хотят подписать 24-летнего футболиста летом и уже контактировали с ним.
"Брентфорд" оценивает Бенрахма в 40 миллионов евро, однако может уступить 5-10 миллионов в условиях кризиса.
В текущем сезоне алжирец забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 34 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|37
|10
|Бернли
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
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|Уотфорд
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