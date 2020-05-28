"Челси" намерен усилиться алжирцем из Чемпионшипа

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"Челси" намерен усилиться алжирцем из Чемпионшипа

Лондонский "Челси" проявляет интерес к вингеру "Брентфорда" Саиду Бенрахме, сообщает La Gazette du Fennec.

По информации источника, "синие" хотят подписать 24-летнего футболиста летом и уже контактировали с ним.

"Брентфорд" оценивает Бенрахма в 40 миллионов евро, однако может уступить 5-10 миллионов в условиях кризиса.

В текущем сезоне алжирец забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 34 матчах. 

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