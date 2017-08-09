"Челси" намерен усилиться защитником из Ла Лиги

Лондонский "Челси" рассматривает вариант с приобретением защитника испанской "Валенсии" Жоау Канселу.

Как информирует Don Balon, "аристократы" уже провели предварительные переговоры с агентом 23-летнего бека Жорже Мендешем. Сам португалец заинтересован в том, чтобы сделать шаг вперед в своей карьере, поэтому он намерен принять предложение чемпиона Англии.

Напомним, "Челси" также интересуется Орье. | soccernews.ru