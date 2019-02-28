"Челси" намерен возобновить переговоры с Азаром о продлении контракта

Руководство "Челси" планирует снова начать переговоры о продлении контракта с нападающим команды Эденом Азаром. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, в бельгийце также заинтересован "Реал". "Челси" несколько раз пытались подписать футболиста, однако тот не согласился. Соглашение с нападающим рассчитано до лета 2020 года.

В текущем сезоне Азар участвовал в 26 матчах, забив 12 голов и отметившись 10 ассистами.

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