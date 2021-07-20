"Челси" нашёл альтернативу Холанду в "Штутгарте"

Фото твиттер "Штутгарта"

Лондонский "Челси" нацелился на нападающего "Штутгарта" Сашу Калайджича, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, "синие" рассматривают 24-летнего футболиста в качестве альтернативы Эрлингу Холанду из дортмундской "Боруссии".

Немецкий клуб, в свою очередь, не хочет продавать австрийского бомбардира.

В прошлом сезоне Калайджич сыграл за "Штутгарт" 36 матчей, забил 17 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро.

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