"Челси" нашел альтернативу Санчо в Португалии

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"Челси" нашел альтернативу Санчо в Португалии

Лондонский "Челси" проявляет интерес к мексиканскому полузащитнику "Порту" Хесусу Короне, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, португальский клуб может продать футболиста за 30 миллионов евро. "Челси" рассматривает кандидатуру Короны в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся купить английского полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

В нынешнем сезоне 27-летний Корона провел за "Порту" 41 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал 17 результативных передач. Его контракт с "драконами" действует до лета 2022 года.

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