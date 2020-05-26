"Челси" нашел альтернативу Санчо в Португалии
Лондонский "Челси" проявляет интерес к мексиканскому полузащитнику "Порту" Хесусу Короне, сообщает Daily Star.
По сведениям издания, португальский клуб может продать футболиста за 30 миллионов евро. "Челси" рассматривает кандидатуру Короны в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся купить английского полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
В нынешнем сезоне 27-летний Корона провел за "Порту" 41 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал 17 результативных передач. Его контракт с "драконами" действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18