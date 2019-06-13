"Челси" нашёл ещё одного кандидата на замену Сарри

Руководство "Челси" продолжает поиск нового главного тренера, который сменит на этом посту Маурицио Сарри.

По информации Daily Mail, очередным кандидатом в шорт-листе "синих" стал немецкий специалист Ральф Рангник.

Помимо него клуб рассматривает варианты с приглашением Массимилиано Аллегри, Лорана Блана, Нуну Эшпириту Санту, Хави Грасии, Фрэнка Лэмпарда, Рафаэля Бенитеса, Жозе Моуринью и Стива Холланда.

Напомним, что по окончании минувшего сезона Рангник покинул "РБ Лейпциг" и теперь должен занять пост главы отдела по спорту и развитию футбола компании Red Bull.

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