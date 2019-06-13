"Челси" нашёл ещё одного кандидата на замену Сарри

Теги челсирб лейпцигральф рангникмаурицио сарри

"Челси" нашёл ещё одного кандидата на замену Сарри

Руководство "Челси" продолжает поиск нового главного тренера, который сменит на этом посту Маурицио Сарри.

По информации Daily Mail, очередным кандидатом в шорт-листе "синих" стал немецкий специалист Ральф Рангник.

Помимо него клуб рассматривает варианты с приглашением Массимилиано АллегриЛорана БланаНуну Эшпириту СантуХави ГрасииФрэнка Лэмпарда, Рафаэля Бенитеса, Жозе Моуринью и Стива Холланда.

Напомним, что по окончании минувшего сезона Рангник покинул "РБ Лейпциг" и теперь должен занять пост главы отдела по спорту и развитию футбола компании Red Bull.

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