"Челси" нашел замену Азару в чемпионате Нидерландов
"Челси" проявляет интерес к марокканскому полузащитнику "Аякса" Хакиму Зийеху, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, лондонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "аристократов" Зийех может заменить Эдена Азара, который, скорее всего, покинет клуб.
25-летний Зийех перешел в "Аякс" в 2016 году из "Твенте" за 11 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах за амстердамский клуб, в которых забил 15 мячей и отдал 12 голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|27
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|26
|65
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|Манчестер Юнайтед
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|Арсенал Лондон
|26
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|6
|Челси
|26
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|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
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|Борнмут
|26
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|Лестер Сити
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|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
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|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
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|Фулхэм
|26
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|20
|Хаддерсфилд Таун
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