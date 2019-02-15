"Челси" нашел замену Азару в чемпионате Нидерландов

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"Челси" нашел замену Азару в чемпионате Нидерландов

"Челси" проявляет интерес к марокканскому полузащитнику "Аякса" Хакиму Зийеху, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, лондонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "аристократов" Зийех может заменить Эдена Азара, который, скорее всего, покинет клуб.

25-летний Зийех перешел в "Аякс" в 2016 году из "Твенте" за 11 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах за амстердамский клуб, в которых забил 15 мячей и отдал 12 голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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