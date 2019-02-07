"Челси" нашёл замену Азару в Серии А

Лондонский "Челси" летом намерен осуществить громкий трансфер, поскольку лидер команды Эден Азар наверняка сменит клуб.

Как сообщает Football Italia, "синие" уже подыскали замену звёздному бельгийцу в Серии А. Речь идёт о вингере "Наполи" Лоренцо Инсинье.

Впрочем, заполучить итальянца будет непросто, поскольку заплатить за него придётся не менее 159 миллионов евро. Кроме того, за него серьёзно ведёт борьбу "Ливерпуль".

В текущем сезоне Инсинье сыграл за "Наполи" 27 матчей, забил 11 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Стоимость футболиста оценивается в 75 миллионов евро.

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