"Челси" нашёл замену Фабрегасу

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"Челси" нашёл замену Фабрегасу

Полузащитник "Гремио" Артур Рамос может стать игроком "Челси", сообщает The Mirror.

По сведениям издания, в стане "синих" считают, что 21-летний бразилец сможет идеально заменить Сеска Фабрегаса.

По некоторым данным, сумма отступных в контракте Артура составляет 44 миллиона евро. 

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