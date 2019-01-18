"Челси" нашел замену Фабрегасу в Примере
"Челси" проявляет интерес к словацкому полузащитнику "Сельты" Станиславу Лоботке, сообщает Chelseablues.
По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением словака в зимнее трансферное окно. В "Челси" он может заменить Сеска Фабрегаса, который перешел в "Монако".
Ранее сообщалось, что "Челси" также интересуется хавбеком "Зенита" Леандро Паредесом, но английский клуб не готов платить за него требуемые 40 миллионов евро. Впрочем, "Сельта" также не собирается отпускать игрока задешево. Сумма отступных в его контракте составляет 50 миллионов евро.
24-летний Лоботка выступает за "Сельту" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за "кельтов" 14 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас.
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