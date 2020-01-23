"Челси" нашел замену Кепе

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"Челси" нашел замену Кепе

"Челси" рассматривает вариант с покупкой нового вратаря на замену Кепе Аррисабалаге.

По сведениям Evening Standard, лондонский клуб нацелился на голкипера "Бернли" Ника Поупа. Отмечается, что в случае покупки Поупа, "Челси" может расстаться с Кепой.

Напомним, что "Челси" приобрел Аррисабалагу в 2018 году за 80 миллионов евро. Соглашение испанца с клубом действует до лета 2025 года.

В этом сезоне Кепа провел 31 игру, в которых пропустил 43 гола. На счету Поупа 38 пропущенных голов в 23 матчах.

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