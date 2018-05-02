"Челси" нашел защитника в Германии

Теги челсибайер леверкузенбенджамин хенрикс

"Челси" нашел защитника в Германии

"Челси" проявляет интерес к защитнику "Байера" Бенджамину Хенриксу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и может заплатить за него полную сумму отступных в размере 35 миллионов евро. Также игрок входит в сферу интересов "Манчестер Сити".

Грандов привлекает тот факт, что Хенрикс может сыграть на обоих флангах обороны.

В этом сезоне 21-летний Хенрикс провел за "Байер" 27 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Не пропустите: На Бельерина претендует три европейских топ-клуба. | http://soccernews.ru

комментарии
AD

Смотреть ROMA vs LIVERPOOL дальше: http://link.do/live

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов