"Челси" настаивает на включении в сделку по Азару игрока "Реала"

Лондонский "Челси" готов отпустить своего ведущего игрока Эдена Азара в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Однако обязательным условием переезда бельгийца на "Сантьяго Бернабеу" "аристократы" называют включение в сделку по нему вингера королевского клуба Марко Асенсио, что категорически не устраивает "сливочных".

Напомним, "Челси" предложил своего игрока "Реалу". | soccernews.ru