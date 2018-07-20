"Челси" настаивает на включении в сделку по Азару игрока "Реала"

Теги челсиэден азармарко асенсиореал мадрид

"Челси" настаивает на включении в сделку по Азару игрока "Реала"Лондонский "Челси" готов отпустить своего ведущего игрока Эдена Азара в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Однако обязательным условием переезда бельгийца на "Сантьяго Бернабеу" "аристократы" называют включение в сделку по нему вингера королевского клуба Марко Асенсио, что категорически не устраивает "сливочных".

Напомним, "Челси" предложил своего игрока "Реалу". | soccernews.ru

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