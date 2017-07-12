"Челси" настроен подписать Обамеянга

Теги пьер-эмерик обамеянгчелсиборуссия дортмунд

"Челси" настроен подписать Обамеянга"Челси" продолжает интересоваться нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом из дортмундской "Боруссии".

Как сообщает Sky Sports, на приобретение 27-летнего габонца боссы "синих" готовы потратить 78 миллионов евро. 

Напомним, что недавно ПСЖ отказался платить за Обамеянга 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне габонец провел за "Боруссию" 46 матчей во всех турнирах, забив 40 мячей и сделав пять голевых передач.

Читайте: Обамеянг изменил мечту? Габонец выразил желание присоединиться к "Барселоне" | soccernews.ru

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