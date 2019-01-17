"Челси" назвал "Атлетико" стоимость Альваро Мораты

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"Челси" назвал "Атлетико" стоимость Альваро Мораты

Лондонский "Челси" назвал "Атлетико" стоимость своего нападающего Альваро Мораты, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "синие" готовы продать 26-летнего футболиста мадридскому клубу за 51 миллион евро.

"Матрасники", в свою очередь, продолжают настаивать на аренде испанского форварда без обязательства выкупа.

"Челси" приобрёл Морату летом 2017 года за 66 миллионов евро. С тех пор игрок провёл в составе "пенсионеров" 72 матча и забил 24 гола.

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