"Челси" назвал цену на Диего Косту

Лондонский "Челси" назвал цену на своего форварда Диего Косту для мадридского "Атлетико", информирует Mail on Sunday.

По сведениям издания, "аристократы" планируют получить за своего 28-летнего нападающего 65 миллионов евро. При этом клуб будет готов отклонить 55-миллионное предложение "матрасников" по Косте, рассчитывая пополнить свой бюджет указанной суммой в полном объеме.

Напомним, на Диего Косту появился претендент из АПЛ. | soccernews.ru