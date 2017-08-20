"Челси" назвал цену на Диего Косту

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"Челси" назвал цену на Диего КостуЛондонский "Челси" назвал цену на своего форварда Диего Косту для мадридского "Атлетико", информирует Mail on Sunday.

По сведениям издания, "аристократы" планируют получить за своего 28-летнего нападающего 65 миллионов евро. При этом клуб будет готов отклонить 55-миллионное предложение "матрасников" по Косте, рассчитывая пополнить свой бюджет указанной суммой в полном объеме.

Напомним, на Диего Косту появился претендент из АПЛ. | soccernews.ru

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