"Челси" назвал "Эвертону" стоимость Батшуайи

"Эвертон" пытается заполучить форварда "Челси" Миши Батшуайи.

Как сообщает Goal.com, "ириски" оценили 25-летнего бельгийца в 20 миллионов евро, однако "синие" требуют за игрока не менее 36 миллионов.

В настоящее время Батшуайи находится в аренде в "Валенсии", однако "летучие мыши" отказались от услуг игрока.

В нынешнем сезоне Батшуайи провел 23 игры, в которых отметился тремя голами.

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