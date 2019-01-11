"Челси" назвал "Эвертону" стоимость Батшуайи

Теги миши батшуайиэвертончелситрансферы

"Челси" назвал "Эвертону" стоимость Батшуайи

"Эвертон" пытается заполучить форварда "Челси" Миши Батшуайи.

Как сообщает Goal.com, "ириски" оценили 25-летнего бельгийца в 20 миллионов евро, однако "синие" требуют за игрока не менее 36 миллионов.

В настоящее время Батшуайи находится в аренде в "Валенсии", однако "летучие мыши" отказались от услуг игрока.

В нынешнем сезоне Батшуайи провел 23 игры, в которых отметился тремя голами.

Читайте также: Батшуайи может вернуться в АПЛ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" готова расстаться с одним из лидеров команды ради возвращения Неймара

"Барселона" готова расстаться с одним из лидеров команды ради возвращения Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
Полная таблица

топ-5 тегов