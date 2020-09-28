"Челси" назвал "Эвертону" стоимость Зума

Защитник "Челси" Курт Зума попал в сферу интересов "Эвертона".

Как сообщает Le10Sport, "аристократы" не будут удерживать футболиста, так как ранее клуб подписал Тьяго Силву и Маланга Сарра.

Отмечается, что "Челси" готов расстаться с французом за 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Зума выступал за "Эвертон" на правах аренды.

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