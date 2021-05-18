"Челси" назвал лучшего игрока сезона

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"Челси" назвал лучшего игрока сезона

Фото сайт "Челси"

Болельщики лондонского "Челси" выбрали лучшего игрока команды по итогам сезона 2020/21.

Этого звания удостоился полузащитник Мэйсон Маунт. Он стал победителем онлайн-голосования.

В текущем сезоне 22-летний хавбек забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 51 матче.

В прошлом году лучшим игроком "Челси" признали Матео Ковачича.

Не пропустите: "Челси" представил домашнюю форму на сезон 21/22. | http://soccernews.ru
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