"Челси" назвал лучшего игрока сезона

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Болельщики лондонского "Челси" выбрали лучшего игрока команды по итогам сезона 2020/21.

Этого звания удостоился полузащитник Мэйсон Маунт. Он стал победителем онлайн-голосования.

В текущем сезоне 22-летний хавбек забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 51 матче.

В прошлом году лучшим игроком "Челси" признали Матео Ковачича.

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