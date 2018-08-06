"Челси" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Виллиана

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"Челси" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Виллиана

"Челси" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость своего полузащитника Виллиана, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, "синие" затребовали за 29-летнего бразильца 84 миллиона евро.

При этом "Челси" дал понять "МЮ", что с покупкой Виллиана им надо определяться как можно скорее, поскольку до закрытия трансферного окна лондонцы рассчитывают подписать ему замену.

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