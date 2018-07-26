"Челси" назвал "Милану" цену на Морату

Лондонский "Челси" назвал "Милану" цену на своего форварда Альваро Морату, информирует Sky Italy.

По сведениям источника, вчера "россонери" вступили в переговоры с "аристократами" по трансферу их 25-летнего нападающего. В ходе обсуждения возможной сделки "синие" сообщили, что будут готовы отпустить испанца на "Сан-Сиро" за плату в 70 миллионов евро.

Напомним, "Челси" установил новую цену на Азара. | soccernews.ru