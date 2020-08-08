"Челси" назвал "Милану" стоимость Бакайоко
"Милан" хочет вернуть хавбека "Челси" Тьемуэ Бакайоко.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, лондонский клуб требует за 25-летнего француза 20 миллионов евро. Однако "россонери" готовы заплатить только 15 миллионов или клуб готов арендовать игрока с обязательством выкупа.
Отмечается, что "Милан" уже согласовал с игроком зарплату, которая составит 3 миллиона евро за сезон плюс бонусы.
Бакайоко выступал за "Милан" на правах аренды в сезоне 2018/19.
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