"Челси" назвал "Реалу" стоимость Азара

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"Челси" назвал "Реалу" стоимость Азара

"Челси" рассматривает вариант с продажей вингера Эдена Азара в "Реал".

Как сообщает Mundo Deportivo, "синие" хотят получить за игрока не менее 150 миллионов евро. Отмечается, что президент "Реала" Флорентино Перес согласен заплатить названную сумму.

Ранее сообщалось, что в услугах Азара также заинтересован "Манчестер Сити".

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