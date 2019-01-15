"Челси" назвал "Реалу" стоимость Азара

"Челси" назвал мадридскому "Реалу" стоимость своего ведущего вингера Эдена Азара, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, если звёздный бельгиец изъявит желание перебраться на "Сантьяго Бернабеу", то "синие" будут готовы выслушать предложения в размере от 112 миллионов евро.

Однако "Реал" следующим летом может не согласиться платить такие деньги за 28-летнего футболиста, у которого через год истечёт контракт.

В текущем сезоне Азар сыграл за "Челси" 27 матчей, забил 12 голов и сделал 10 ассистов.

Не пропустите: ТОП-10 худших январских трансферов АПЛ. | http://soccernews.ru