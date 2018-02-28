"Челси" назвал "Реалу" условие, при котором они смогут подписать Азара

Вингер "Челси" Эден Азар может продолжить карьеру в "Реале".

Как сообщает испанская пресса, "Челси" согласен продать игрока в "Реал" за 100 миллионов евро, а также "сливочные" должны включить в сделку хавбека Каземиро.

Напомним, что контракт Азара с "Челси" рассчитан до лета 2020 года.

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