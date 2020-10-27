"Челси" назвал состав на матч с "Краснодаром" в Лиге Чемпионов
22 игрока лондонского "Челси" отправились в Краснодар на матч с одноименным клубом во 2-м туре группового этапа Лиги Чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.
Из-за травм и дисквалификаций в Россию не полетели защитники Маркос Алонсо и Тьяго Силва, а также вратарь Кепа Аррисабалага.
Полностью состав "Челси" на матч с "Краснодаром" выглядит так:
вратари: Эдуар Менди, Вилли Кабальеро, Карло Жигер.
защитники: Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Фикайо Томори, Курт Зума, Рис Джеймс, Сезар Аспиликуэта, Эмерсон Палмиери, Бен Чилуэлл.
полузащитники: Жоржиньо, Н’Голо Канте, Матео Ковачич, Мейсон Маунт, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Кай Хаверц.
нападающие: Тэмми Абрахам, Тимо Вернер, Оливье Жиру, Каллум Хадсон-Одои.
Матч "Краснодар" - "Челси" состоится завтра, 28 октября. Начало встречи в 20:55 мск.
Не пропустите: Тренер "Краснодара" Мусаев поделился ожиданиями от матча с "Челси". | http://soccernews.ru
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