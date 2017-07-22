"Челси" назвал сумму отступных за Косту

Теги челсидиего костаатлетико мадрид

"Челси" назвал сумму отступных за КостуЛондонский "Челси" хочет выручить за переход нападающего Диего Косты в "Атлетико" около 49 миллионов евро.

Как сообщает The Independent, трансфер может состояться в ближайшее время.

Напомним, что из-за запрета, наложенного ФИФА, мадридский клуб не может регистрировать новичков до января 2018 года. 

Читайте: Конте: "Лично для меня тема Диего Косты закрыта" | http://soccernews.ru

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