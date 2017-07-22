"Челси" назвал сумму отступных за Косту

Лондонский "Челси" хочет выручить за переход нападающего Диего Косты в "Атлетико" около 49 миллионов евро.

Как сообщает The Independent, трансфер может состояться в ближайшее время.

Напомним, что из-за запрета, наложенного ФИФА, мадридский клуб не может регистрировать новичков до января 2018 года.

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